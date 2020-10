Non sempre cattive notizie. Giovane trova 250 euro e li consegna alla Polizia

Un giovane viareggino poco più che ventenne ha trovato alcune banconote piegate in Via Garibaldi a Viareggio e senza pensarci un solo istante, con ammirevole senso civico, le ha consegnate ad una volante della Polizia di Stato.

È accaduto giovedì ,il ragazzo stava passeggiando quando ha notato quelle banconote piegate a metà, sicurante sfuggite dalle tasche del loroincauto proprietario.

Si è guardato intorno, ha anche chiesto ad alcuni negozianti, ma non c’era alcuna traccia del legittimo proprietario del denaro, così ha chiamato il Commissariato ed ha consegnato il denaro ad una volante.

Sono in corso accertamenti per identificare la persona che ha smarrito le banconote che potrà ritirarle al Commissariato fornendo i particolari che gli verranno richiesti a riscontro della legittimità e che per ovvie ragioni non vengono divulgati.