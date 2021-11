”Non sai quando” – Il primo singolo di G. Shape e Fennec degli Strane Radici

“Non sai quando” è il primo singolo, estratto dall’EP di prossima uscita, di G Shape e Fennec, membri del collettivo Strane Radici.

In questa canzone si affronta il delicato tema dell’alcolismo (manifestato anche in forma “lieve”) legato alla socialità, descritto tramite un duplice quadro del solito scenario. La rappresentazione lirica di G Shape ha forti riferimenti autobiografici e si stende sul tappeto musicale, contemporaneo come intento ma ricercato nella scelta sonora, creato da Fennec. Il brano è accompagnato dal video di Alessandro Arrighi, è stato registrato al Torci Records Studio da Valerio Salvetti, a Seravezza, mentre il mix e il master sono stati curati da Ciro “Princevibe” Pisanelli presso il Princevibe Studio (VA).

