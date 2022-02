Non è più necessario il green pass per gli alunni che vanno a scuola con trasporto scolastico dedicato (non sul trasposto pubblico)

Non è più necessario il green pass per gli alunni che vanno a scuola con trasporto scolastico dedicato (non sul trasposto pubblico) L’assessorato alle politiche formative ricorda che da oggi – 5 febbraio – agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato (non con i mezzi pubblici) e il loro utilizzo, in deroga a quanto previsto dalla normativa. Resta l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato.