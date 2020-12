Con questo post l’associazione Noi e il Terzo Mondo vuole ricordare e salutare il socio ROBERTO BAGNESCHI che purtroppo ci ha lasciati la mattina del 23 dicembre u.s..

Per questo gruppo Roberto non è stato semplicemente un socio, ma colui che all’inizio degli anni 80 ha fondato l’associazione Noi e il Terzo Mondo, che ha sempre sostenuto Carla Frediani nella sua missione in Rwanda e messo tutto l’impegno possibile per il raggiungimento dei vari obiettivi fissati nel tempo.

Nel ricordarlo con sincero affetto, vogliamo anche ringraziare la famiglia di Roberto che ha deciso di devolvere le varie offerte in sua memoria alla nostra associazione, che resterà sempre anche la SUA associazione