No alla violenza sulle donne, Si alla prevenzione.

Da noi negli ultimi 4 giorni abbiamo avuto un solo contagio di Covid-19; non possiamo dire di esserne fuori, sarebbe da stolti, possiamo però dire che i sacrifici della comunità iniziano a dare frutti evidenti. È come per il contrasto alla violenza sulle donne o per le prevenzione in generale, conta capire le cose, conta esserci tutti, conta fare fronte comune.