No ai tagli sulla sanità”. La mozione di Barsanti (Difendere Lucca) approvata all’unanimità

Lucca, 6 aprile – Una presa di posizione di tutto il consiglio comunale contro i tagli annunciati nella sanità dalla Regione Toscana, e un indirizzo chiaro sul futuro del Campo di Marte. È questa la richiesta a sindaco e giunta contenuta della mozione di Difendere Lucca, approvata con i voti di tutto il consiglio comunale dopo un confronto tra Barsanti e la maggioranza.

“Ieri il consiglio comunale ha approvato un documento significativo – dichiara Barsanti in una nota – chiedendo a sindaco e giunta una presa di posizione contro i tagli al sistema sanitario regionale annunciati dal governatore toscano Eugenio Giani. Un voto unanime, frutto di dialogo e confronto con la maggioranza e con il consigliere Di Vito, che ha consentito di produrre un testo condiviso, seppur privo degli emendamenti integrativi proposti dal consigliere di SìAmo Lucca”.

“Abbiamo raccolto il grido di allarme del personale sanitario – continua la nota –, dei sindacati e dell’Ordine dei medici. Soggetti che da mesi sono in prima linea per evitare che il nostro sistema sanitario, già messo a dura prova dall’emergenza covid, subisca un ulteriore peggioramento. In un momento di piena emergenza sanitaria, è necessario investire nella sanità pubblica, piuttosto che discutere di massicci tagli: su questo tutto il consiglio si è trovato d’accordo”.

“Oltre alle iniziative da prendere per scongiurare i pesanti tagli preventivati – prosegue la nota – il Consiglio comunale ha espresso un chiaro indirizzo relativo a Campo di Marte. Qui politica e amministrazione devono consolidare un punto di riferimento per la Piana di Lucca, che sia sede di tutti i servizi territoriali socio-sanitari extra ospedalieri. Un luogo dove il cittadino possa trovare risposte sia ai suoi bisogni di carattere sociale, che alle esigenze sanitarie non trattate in ospedale”.