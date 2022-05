No ai tagli, insegnanti in piazza anche in Valle del Serchio

VALLE DEL SERCHIO – Grande adesione in tutta la Valle del Serchio da parte del personale docente e non allo sciopero unitario della scuola. In quasi tutti i plessi la partecipazione è stata massiccia. Partecipazione anche all'istituto comprensivo di Castiglione di Garfagnana ed a quello di Castelnuovo di Garfagnana con diversi cartelli contro il decreto legge 36 ed una grande condivisione alle tematiche principali della protesta fonte noitv