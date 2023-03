Night Kick Out VIII – sabato 18 al Palatagliate

Domenica 19 marzo gare del Campionato regionale toscano MuayThai – FCR – MMA – Grappling – Contatto pieno NCBA – Discipline tecniche.

Presentata a Palazzo Orsetti la ottava edizione di Night Kick Out, l’evento che si terrà sabato 18 marzo alle ore 20:30 al Palatagliate con incontri fra atleti provenienti da tutta Europa nelle discipline di arti marziali Kickboxing Muay Thai – Fight Code Rules. A presentare l’evento, il maestro Cristiano Lenzi dell’ads Profight Lucca e l’assessore alla Sport Fabio Barsanti assieme agli atleti della scuderia Profight 1 & Fitness di Lucca.

Al Palatagliate si affronteranno Cosmi e Skenderaj, Haida e Hanoun, Carrara e Guerin, Bianchini e Carrara, Bernardini e Lombardi, Sodini e Golban, Silva e Bordoni. Attesa anche per le competizioni femminili – un settore che si è sviluppato ad alti livelli negli ultimi anni con l’incontro fra Ciarpagnlini e Coluccia, Sbarra e Vitrano.

Domenica 19 marzo sempre al Palatagliate si terranno le gare del Campionato regionale toscano MuayThai – FCR – MMA – Grappling – Contatto pieno NCBA – Discipline tecniche. Appuntamento di grande interesse anche venerdì 17 alle ore 18.00 all’Hotel Guinigi dove si svolgerà l’accoglienza degli atleti con la ‘cerimonia’ della pesa.

“Il Comune di Lucca si sta impegnando per riportare eventi di questa importanza al Palazzetto dello Sport – afferma l’assessore allo sport Fabio Barsanti – per questo abbiamo deciso di investire importanti risorse su questa infrastruttura sportiva indispensabile per l’attività e gli eventi più importanti e per la crescita – anche professionistica – dei nostri atleti locali”

“Invito tutti a partecipare a queste giornate davvero entusiasmanti ma anche alla cerimonia della ‘pesa’ venerdì all’Hotel Guinigi – afferma il maestro Cristiano Lenzi – queste discipline non sono concentrate solo sul combattimento ma sulla preparazione e sul controllo della forza e hanno una grande capacità educativa.”.