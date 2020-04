Niente scuse per uscire: i supermercati della provincia di Lucca saranno chiusi a Pasqua e Pasquetta.

Lo abbiamo deciso noi sindaci con apposita ordinanza per garantire che nel fine settimana gli spostamenti delle persone siano praticamente azzerati e non si possano, in alcun modo, creare assembramenti. E, per fare questo, occorre che non ci siano neanche opportunità d’incontro autorizzate: quindi domenica e lunedì la grande distribuzione resterà chiusa.

Ho anche parlato con la Polizia Municipale affinché vengano intensificati i controlli nel week-end di Pasqua e ho fatto la stessa richiesta alla Prefettura per quanto riguarda le Forze dell’Ordine.

Bisogna resistere ancora un po’, bisogna stare a casa. I risultati stanno arrivando, i dati lo dimostrano, ma è proprio ora che serve tutta la nostra responsabilità. Nessuno escluso.

Non buttiamo via gli sforzi fatti, sarebbe gravissimo. Dei sacrifici di oggi ne godremo domani. E quel domani noi vogliamo che sia il prima possibile e che lo sia per tutti.