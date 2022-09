” Niente acqua , niente erba”, recita un proverbio…

L’erba più preziosa è sicuramente l’erba medica, chiamata la “regina delle foraggere”, definizione certamente meritata.

L’uso dell’erba medica risale a molti secoli fa, addirittura millenni.

Originaria della regione Media, in Persia, fu introdotta prima in Grecia, poi in Europa e naturalmente anche in Italia. Nel Medioevo cadde in disuso per poi ricomparire in Spagna, grazie agli Arabi, e di nuovo in tutto il continente. Per questo è anche detta Erba Spagna.