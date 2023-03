“Nidi Gratis”, il Comune si candida alla misura regionale

Anche il Comune di Pietrasanta si è candidato alla misura “Nidi Gratis”, disposta dalla Regione Toscana per sostenere la frequenza dei servizi educativi rivolti alla prima infanzia nel 2023-2024.

“Dal 2018 a oggi – ricorda l’assessore alla pubblica istruzione, Francesca Bresciani – ho lavorato, insieme all’ufficio scuola, non solo sul potenziamento della qualità di tutti i servizi scolastici comunali ma anche sulla loro accessibilità economica, praticando costantemente e a prescindere dalle quote Isee scontistiche importanti alle famiglie. Candidandoci a questa misura regionale proseguiamo in questa direzione di supporto ai cittadini, in particolare sull’educativa dedicata ai piccoli da 3 a 36 mesi”.

A Pietrasanta sono 4 i servizi educativi comunali (e nessuno privato accreditato) che accolgono, in totale, 164 bambini: “La misura guarda, in modo specifico, ai nuclei interessati con Isee fino a 35 mila euro – prosegue Bresciani – prevedendo uno ‘sconto’ massimo di circa 500 euro al mese, per non più di 11 mensilità comprese fra settembre 2023 e luglio 2024. Una riduzione che si affiancherà, senza sostituzione, alle misure di cui beneficiano in modo ormai consolidato, da anni, le nostre famiglie, anche quelle con soglie Isee più alte di quelle previste da quest’ultimo provvedimento regionale”.

Le tariffe “abbattute” dalla misura regionale sono quelle che eccedono la quota rimborsabile da Inps (la misura è infatti predisposta in sinergia con il “Bonus nido nazionale” dell’Istituto di Previdenza). Già tracciato anche il timing: a maggio la Regione approverà l’elenco delle amministrazioni comunali ammesse alla misura “Nidi Gratis” e dei servizi presso i quali sarà possibile accedervi; le famiglie dovranno presentare domanda sull’apposito applicativo regionale tra fine maggio e fine giugno; completata l’istruttoria (entro il 31 luglio 2023) la Regione approverà quelle ammesse con l’indicazione dello sconto per ciascuna di esse.