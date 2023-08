Nicola Stagetti confermato presidente del Cav

Il sindaco Alberto Stefano Giovannetti ha confermato Nicola Stagetti alla presidenza della Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta.

Rinnovato per metà, invece, il consiglio di indirizzo dell’ente, di cui sono entrati a far parte Marcello Castiglioni e Michele Evangelisti (le due new entry) che si affiancano ai confermati Lorenzo Belli e Alessandro Mosti.

Presidente e consiglieri hanno accettato formalmente le rispettive nomine, conferite con decreto sindacale, giovedì pomeriggio, nella sede municipale di via Martiri di Sant’Anna: “Voglio un Cav protagonista nel dialogo artistico locale, nazionale e internazionale che deve vedere Pietrasanta in prima linea – è stato il “mandato” del sindaco agli organi della Fondazione – per consolidare i rapporti esistenti, penso al comparto scolastico e dell’artigianalità cittadina ma attivarne anche di nuovi, all’estero: così potremo coltivare quell’internazionalità che ci contraddistingue e, nello stesso tempo, aggiornarla con quelle innovazioni che via via segnano anche il settore delle arti visive”.

“Il Cav non deve perdere la sua identità – sottolinea il presidente Stagetti – trasformandosi in qualcosa di “altro” ma sfruttare le sue particolarità logistiche e ambientali per diventare l’anello di congiunzione fra l’amministrazione comunale e il sistema-cultura che si sviluppa in Italia e nel mondo. Questo possiamo farlo organizzando convegni, simposi, mostre o aiutando artisti emergenti a presentarsi sulla piazza, intesa come gallerie e laboratori artigianali”.

Proprio in questa direzione stanno già lavorando alla Fondazione di via dei Frati, per riuscire a ospitare entro fine anno un simposio dell’arte digitale, organizzato in collaborazione con importanti realtà di settore della California.