NICCOLO’ LUCARELLI PRESENTA A VILLA ARGENTINA IL SUO ULTIMO LIBRO ‘ARDITI’

Per la rassegna ‘Di Mercoledì’, il 23 novembre, a partire dalle 17, nella Sala Parenti di Villa Argentina, Niccolò Lucarelli presenta il suo libro ‘Arditi’ (Delta editrice), del quale parlerà assieme a Fabio Barni e Franco Pocci Terra.

Il volume traccia la storia delle truppe speciali italiane, documentando le fasi che portarono alla loro costituzione fra il 1915 e il 1917, e proseguendo con l’analisi del loro contributo alla condotta bellica del Regio Esercito, soffermandosi sul cambiamento di strategia che il loro impiego appunto implicò.

Il volume prosegue con le vicende degli Arditi nel corso della Seconda Guerra Mondiale, a seguito della loro ricostituzione del luglio del 1942, in Africa Settentrionale e in Sicilia. Particolare attenzione viene data al dopo 8 settembre.

Niccolò Lucarelli, laureato in Studi Internazionali, è critico d’arte e teatrale per diverse riviste, tra cui Artribune e ArtsLife. Collaboratore della Rivista Militare, ha pubblicato vari volumi sulla Seconda Guerra Mondiale. È inoltre attivo come curatore indipendente in Italia e all’estero e, fra i vari, ha firmato progetti espositivi a Villa Torlonia e al Museo Pietro Canonica di Roma, a Palazzo Farnese di Caprarola (Vt), al Museo Archeologico di Salerno e al Pragovka Art District di Praga.

L’ingresso all’incontro è libero fino al raggiungimento della capienza massima della sala.

L’accesso alla Villa è consentito nel rispetto delle vigenti normative in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Per informazioni si può telefonare dal martedì al sabato (9:30-13:30) e il mercoledì e venerdì anche dalle 14:30 alle 18:30, al numero 0584-1647600.

Gli eventi a Villa Argentina sono organizzati dal Comitato per la valorizzazione di Villa Argentina, formato dalla Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara.