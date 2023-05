New York, ex marine uccide un senzatetto mentalmente instabile: tutto ripreso da un video

È accaduto lunedì mattina, nella metro della città di New York (la città più cara del mondo e non certo una delle più sicure, con grandissime diversità da zona a zona, da quartiere a quartiere e, assieme a Roma, una delle più sporche al mondo!) viene ucciso un senzatetto con la morte ripresa da un video. Sulla linea F che collega Jamaica-179th Street a Coney Island Jordan Neely, un 30enne afroamericano senza fissa dimora e affetto da disturbi mentali, che si guadagnava da vivere come artista di strada (era conosciuto per le sue imitazioni di Michael Jackson) è stato soffocato per più di tre minuti da un altro passeggero, aiutato da altri due uomini.

Secondo le testimonianze, Neely, in evidente stato di alterazione mentale, stava urlando chiedendo acqua e cibo, mentre asseriva che non gli importava di passare la vita in carcere e che era pronto a morire. L’uomo non si sarebbe comportato però, in maniera violenta, ma nonostante ciò l’omicida, un ex marine di 24 anni, ha comunque deciso d’intervenire, arrivando a soffocarlo fino alla morte.

Il video dell’omicidio divide naturalmente più che la città, le forze politiche, le une che ogni volta che la vittima è afroamericana spingono sul razzismo, o sugli eccessivi interventi della polizia, o sul troppo diffuso possesso di armi, gli altri che fanno leva sull’ordine e su motivazioni opposte. La scena è stata ripresa da un giornalista e, dopo che il video è stato pubblicato, sono immediatamente scoppiate le polemiche che hanno diviso i cittadini. Il mancato arresto del colpevole che, dopo essere stato interrogato, è stato rilasciato in attesa del proseguo delle indagini, ha dato vita a una serie di proteste di cittadini. Mercoledì infatti gli attivisti hanno manifestato in una stazione della metropolitana di New York per chiedere che l’aggressore venga incriminato e che l’amministrazione faccia di più per tutelare e assistere le molte (tante) persone senza dimora e in condizioni di fragilità che vivono in città. Dall’altra parte abbiamo invece chi vede la vicenda come il risultato dello scarso senso di sicurezza che si respira in città e in particolare in metropolitana, dove sono diversi (molti) i casi di violenza e di disagio che si sono verificati negli ultimi anni.

Il democratico Eric Adams, nuovo sindaco di New York, ha affermato: “Dobbiamo essere estremamente chiari sul fatto che dal primo giorno di questa amministrazione mi sono concentrato sul fatto che non possiamo avere persone con gravi disturbi psicologici nella nostra metropolitana”, ha affermato Adams. Il suo programma, piuttosto criticato anche da alcune organizzazioni umanitarie, prevede in realtà lo sgombero di queste zone grazie all’intervento delle forze dell’ordine.