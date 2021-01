NEVE: VIA DI PIZZORNA CHIUSA AL TRANSITO

Il Comune ha chiuso al transito via di Pizzorna a partire da Matraia Alta (inizio senso unico). A causa della nevicata alcune piante sono cadute ed altre, essendo cariche di neve, sono a rischio caduta.

Gli operai sono al lavoro per liberare la carreggiata e per alleggerire gli alberi dalla neve. L’accesso alla strada è garantito solo ai residenti.

Siamo dentro una perturbazione e non è quindi la giornata adatta per andare in collina.