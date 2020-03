Nessuno di noi è stato preparato a vivere momenti come questi, ma ci siamo dentro e non si può scappare.

Nè in un’altra parte del paese, né dalle proprie responsabilità.

Tutti quanti, amministratori e funzionari pubblici, cittadini, imprese – tutti ! – dobbiamo fare il nostro dovere in questa difficile battaglia. C’è chi lo sta facendo fino allo stremo delle forze e chi vorrebbe darsela a gambe.

Non si può, non è consentito.

Non è sufficiente vincere – vinceremo di certo – è necessario farlo nel modo più veloce possibile. Per la nostra salute dei nostri genitori, nonni, figli. Per preservare quante più persone possibile da un rischio serio.