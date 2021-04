Nessuna certezza per le riaperture di locali notturni e discoteche

Versilia – Le associazioni di categoria stimano, sul territorio nazionale, la chiusura definitiva di circa il 30% dei locali da ballo, molti dei quali sono chiusi ormai dal febbraio scorso

Numeri impietosi quelli elencati dalle associazioni di categoria dei locali da ballo. Un comparto che, di fatto, non ha aperto i battenti dal febbraio scorso, salvo una parentesi di circa venti giorni per una minima percentuale di locali. E all’orizzonte c’è lo spettro dell’incertezza delle riaperture estive, con alcuni virologi che auspicano addirittura uno stop almeno fino al 2022. Una situazione che sta mettendo in ginocchio tutta una filiera composta da numerose figure professionali che, ad oggi, non sono state nemmeno inserite nei ristori governativi.

fontenoitv