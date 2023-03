Sabato sera nello splendido palcoscenico del Ciaf di Gorfigliano è andato in scena lo spettacolo “Penelope- L’eredità delle donne”, a cura del gruppo teatrale della Compagnia degli Evasi. Alla presenza di una buona cornice di pubblico la compagnia ha omaggiato, con un’interpretazione intensa ed appassionante, l’essere donna, che racchiude in sè i valori dell’amore, del rispetto, del diritto di essere felice, dell’autonomia di decidere per il proprio destino e il proprio corpo, ma anche e soprattutto della capacità di lottare per sconfiggere stereotipi che la vogliono per natura fragile e limitata.