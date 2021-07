Cibo per il corpo e per la mente. È il tema del prossimo Aperitivo Mediceo, in programma mercoledì 21 luglio nei giardini di Palazzo Mediceo con inizio alle 18:30 (ingresso libero). Ospiti di Fabrizio Diola saranno il professor Ubaldo Bonuccelli, ordinario di neurologia all’Università di Pisa e Gianfranco Antognoli, presidente di ARNo, l’associazione che sostiene la ricerca e l’informazione sul funzionamento e sulle principali malattie del cervello. Con loro Federico Lazzerini, autore del libro “Disruption Marketing. La potenza digitale per la tua startup”, il vignaiolo Marco Bazzichi della tenuta L’Altra Donna di Strettoia e i produttori agricoli Alberto Tomat dell’azienda Le Serre di Pietrasanta e Filippo Francesconi di Paradis Agricole di Pietrasanta. La ricetta del giorno sarà la pappa al pomodoro, preparata dalla chef Katiuscia Sacchelli dell’agriturismo L’Altra Donna e offerta in assaggio al pubblico presente. Il pomeriggio sarà condito come sempre dalla musica di Dino Mancino.

«Un Aperitivo assolutamente da non mancare», dice Fabrizio Diola. «Scopriremo prodotti originali coltivati in maniera naturale come il pomodoro blu o quello nasone e parleremo di forma fisica e mentale con grandi esperti capaci di darci anche delle dritte sulla ricerca neurologica e la prevenzione della demenza senile».

L’Aperitivo Mediceo è prodotto dalla Fondazione Terre Medicee e si tiene ogni mercoledì fino al 18 agosto. Giunto all’undicesima edizione, è un classico appuntamento dell’estate, un format divertente sospeso tra show cooking e talk show, tra divulgazione e intrattenimento, che invita il pubblico alla scoperta delle tipicità del territorio versiliese e, più in generale, dei prodotti della terra e del mare che fanno grande la tavola toscana.