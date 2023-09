nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, esercitazione per la gestione di soggetti fraqgili

Venerdì 13 ottobre, nell’ambito della Settimana Nazionale della Protezione Civile, il Comune di Castelnuovo di Garfagnana ospiterà – per primo in Italia – un’esercitazione per la gestione dei soggetti fragili in situazioni di emergenza, che ha come obiettivo quello di definire un nuovo modello che possa fare scuola in Toscana e nel resto dello Stivale.

Il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile ha proposto alla Regione Toscana lo svolgimento di un’esercitazione avente ad oggetto la gestione dei soggetti fragili in un’emergenza di protezione civile. La Regione Toscana, accogliendo favorevolmente la proposta del DPC, ha proposto che il test fosse effettuato presso il territorio del Comune di Castelnuovo Garfagnana in Provincia di Lucca in quanto il Comune di Castelnuovo G. ha sviluppato da qualche anno una specifica procedura per la gestione della fragilità in emergenza all’interno del proprio piano comunale di protezione civile , e vanta quindi esperienza su questa tematica , che stà portando avanti assieme all’Unione dei Comuni della Garfagnana, che recentemente ha avviato un’attività specifica legata al tema della mappatura della disabilità (Mapping Disability) nell’ambito del progetto Proximity che sta svolgendo in collaborazione con l’Università S.Anna di Pisa.

L’obiettivo generale dell’ esercitazione è:

a. Verificare la capacità di autoprotezione di soggetti fragili che hanno effettuato un percorso informativo/formativo curato da esperti del Settore Nazionale di Protezione Civile

b. Testare le procedure previste dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 gennaio 2019 “Impiego dei medici delle Aziende sanitarie locali nei Centri Operativi Comunali ed Intercomunali, degli infermieri ASL per l’assistenza alla popolazione e la scheda SVEI per la valutazione delle esigenze immediate della popolazione assistita”

c. Definire un modello di gestione delle persone fragili in emergenza che possa essere integrato nella pianificazione comunale di protezione civile, esportabile anche agli altri territori comunali toscani e non

L’esercitazione – che durerà tutto l’arco della giornata – vede coinvolte sia nell’organizzazione che nel suo svolgimento tutte le componenti del sistema di Protezione Civile: il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, la Regione Toscana, con il Dipartimento di Protezione Civile e il Coordinamento Regionale Maxiemergenze Funzione Sanità, la Prefettura di Lucca, la Provincia di Lucca, l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, l’Unione Comuni Garfagnana ed il Comune di Castelnuovo, con l’Intero sistema di Protezione Civile Castelnuovo di Garfagnana e le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile di Castelnuovo di G. che sono all’interno del proprio piano (Autieri d’Italia Sez. Garfagnana, Gruppo Volontario Comunale, Misericordia di Castelnuovo G., Nucleo Volontario di protezione Civile AN Carabinieri sezione di Castelnuovo, Croce Verde)

Il fulcro dell’esercitazione sarà il Centro Operativo Comunale di Castelnuovo, che avrà anche l’obbiettivo specifico di testare la sua operatività, con la verifica delle aree di attesa (34 nel territorio del comune ), la procedura di gestione delle persone fragili prevista dal piano comunale di protezione civile , e mettere in atto le nuove procedure per l’individuazione dei soggetti fragili, con la partecipazione attiva e l’impiego all’interno del Centro Operativo, così come previsto nella circolare , dei medici delle Aziende sanitarie locali e delle squadre SVEI, composte dai Volontari Sanitari delle Misericordie, ANPAS e Croce Rossa, e degli Infermieri ASL , che verranno appositamente formate.