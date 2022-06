Nella vita è bellissimo vincere, ma è importante anche saper perdere. Anche se fa male.

Da domani saremo all’opposizione: saremo responsabili e presenti, in prima linea per la nostra città e non faremo sconti.

Ci abbiamo creduto. Abbiamo dato tutto noi stessi. Non ci siamo risparmiati e credo non ci si possa recriminare niente. Anzi. Vi ringrazio di nuovo, ancora una volta, ancora di più, per quello che avete fatto, per come l’avete fatto.