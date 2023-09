NELLA VALLE DEL BELLO E DEL BUONO WEEKEND TRICOLORE PER GIOVANI BIKERS

Il grande parco de Il Ciocco si trasformerà nel ‘paese dei balocchi’ per i giovani della mtb, in gara questo weekend ai Campionati Italiani Team Relay e nella quinta e ultima tappa di Coppa Italia Giovanile XCO 2023. La Tenuta Il Ciocco di Barga è il paradiso senza tempo della mtb, un luogo di vacanza, relax e sport nella Valle del Serchio molto apprezzato per il paesaggio unico e per la calda accoglienza. Esordienti e Allievi (1° e 2° anno) con allenatori e famiglie al seguito macineranno chilometri sul divertente circuito di 3 km e 140 m/dsl ricavato nella natura. Già iscritti nomi importanti come la valdostana Elisa Giangrasso, argento ai Campionati Italiani XCO 2023, Jacopo Putaggio, primo agli Internazionali d’Italia di La Thuile, e i conterranei Thierry e Joel Philippot, Paolo Costa, Nicole Vevey e Michel Careri. L’Alto Adige scenderà in Toscana con un solido gruppo capitanato da Franz Pallhuber, figlio di Hubert, conosciuto come ‘Hubi’, tra i migliori bikers internazionali negli anni ’90 capace di conquistare il titolo di campione del mondo nel 1997 nella specialità Cross Country. Franz sogna di diventare un giorno forte come papà Hubi, e ha dimostrato un’ottima forma vincendo la tappa di Coppa Italia a San Giovanni Rotondo. Ci saranno poi gli altri altoatesini Anna Sinner, Julia Kostner, Fabian Höllrigl, Jakob Brunner, Nadia Lercher e Jakob Weger. Dal Friuli Venezia Giulia arriveranno le vice campionesse italiane XCO Nicole Trampus (Esordienti 1° anno) e Sabrina Rizzi (Allieve 2° anno), e i conterranei Matteo Antoniolli, Samuele Mania, Ettore Fabbro, Lorenzo Palmarin, Federico Chivilò, Massimo Bagnariol, Mirco Colledani ed Elisa Castellan. Nei prossimi giorni arriveranno le liste dei convocati provenienti dagli altri comitati regionali. Intanto la classifica di Coppa Italia Giovanile XCO 2023 per comitati si è aggiornata dopo i risultati di San Giovanni Rotondo: momentaneamente al primo posto svetta la Lombardia con 1066 pt, seguono a poca distanza Veneto (906 pt) e Friuli Venezia Giulia (899 pt). Ad aprire le danze, sabato 9 settembre, sarà il Campionato Italiano Team Relay con partenza alle 14.30. Gare a raffica domenica a partire dalle 9 per la prova XCO: 3 giri (più start loop) per le categorie Esordienti (1° e 2° anno maschile) e donne Allieve, 2 giri (più start loop) per le donne Esordienti, e infine 4 giri (più start loop) per gli Allievi. Barga, capitale del turismo, racchiusa nella “Valle del bello e del buono” come la definiva Giovanni Pascoli, ospiterà la quarta edizione dei Campionati Italiani Giovanili confermandosi bike-destination all’avanguardia.