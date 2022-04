nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno (Capannori, Lucca), va in scena Alice attraverso lo specchio,

Associazione Culturale Dello Scompiglio – Rassegna teatro ragazzi –



domenica 10 aprile, ore 15.30 e ore 17.00

Sandro Mabellini / Fabrice Melquiot

Alice attraverso lo specchio

testo Fabrice Melquiot | traduzione Anna Romano

uno spettacolo di Sandro Mabellini | interpretazione Arianna Serrao e Costantino Buttitta

coproduzione La Cattiva Compagnia,Teatro di Figura Umbro e 9 Muse

in collaborazione con Associazione Culturale Dello Scompiglio

Domenica 10 aprile, alle ore 15.30 e alle ore 17.00, nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno (Capannori, Lucca), va in scena Alice attraverso lo specchio, spettacolo di teatro ragazzi di Sandro Mabellini su testo di Fabrice Melquiot, con Arianna Serrao e Costantino Buttitta. Coproduzione La Cattiva Compagnia, Teatro di Figura Umbro e 9 Muse, in collaborazione con Associazione Culturale Dello Scompiglio.

In questo spettacolo di teatro di figura e di attore rivolto a bambini dai 6 anni, la celebre eroina, ormai cresciuta, darà ascolto alla propria curiosità e intraprenderà un viaggio alla scoperta dell’altro lato dello specchio, dove incontrerà gli altri da sé.

Alice ha acceso nel tempo l’inventiva di molti autori, ispirando personaggi come Dorothy de Il mago di Oz, o Zazie, una ragazza il cui sogno, creato da Raymond Queneau, era quello di prendere la metropolitana.

All’incrocio dei rispettivi percorsi, queste giovani eroine si incontrano dall’altra parte dello specchio, il luogo dove tutto può essere ribaltato grazie alle leggi della fisica e della fantasia e in cui i personaggi di tutte le storie del mondo possono incrociarsi secondo la possibilità delle loro eterne traiettorie e condurci con loro, nei loro sogni.

–

Il Progetto Dello Scompiglio ideato e diretto dalla regista e artista Cecilia Bertoni, prende vita nella omonima Tenuta, situata alle porte di Lucca, sulle colline di Vorno; una realtà in cui le attività legate alle arti visive e performatiche negli spazi interni ed esterni e il dialogo e le attività con la terra, con il bosco, con la fauna, con l’elemento architettonico contribuiscono a una ricerca di cultura. Ogni scelta relativa al Progetto è perciò valutata in relazione alla propria sostenibilità ambientale, attraverso forme di interazione e di responsabilità. All’interno della Tenuta Dello Scompiglio, accanto all’Azienda Agricola e alla Cucina Dello Scompiglio, opera l’omonima Associazione Culturale. L’Associazione dal 2007 crea, produce e ospita spettacoli, concerti, mostre, installazioni; realizza residenze di artisti, laboratori, corsi e workshop; organizza e propone itinerari performatici all’aperto, visite guidate, lezioni Metodo Feldenkrais®; gestisce lo Spazio Performatico ed Espositivo (SPE). Una particolare attenzione è dedicata infine alle attività culturali per bambini e ragazzi, con rassegne teatrali, laboratori e campi estivi. ideato e diretto dalla regista e artista Cecilia Bertoni, prende vita nella omonima Tenuta, situata alle porte di Lucca, sulle colline di Vorno; una realtà in cui le attività legate alle arti visive e performatiche negli spazi interni ed esterni e il dialogo e le attività con la terra, con il bosco, con la fauna, con l’elemento architettonico contribuiscono a una ricerca di cultura. Ogni scelta relativa al Progetto è perciò valutata in relazione alla propria sostenibilità ambientale, attraverso forme di interazione e di responsabilità. All’interno della Tenuta Dello Scompiglio, accanto all’Azienda Agricola e alla Cucina Dello Scompiglio, opera l’omonima Associazione Culturale. L’Associazione dal 2007 crea, produce e ospita spettacoli, concerti, mostre, installazioni; realizza residenze di artisti, laboratori, corsi e workshop; organizza e propone itinerari performatici all’aperto, visite guidate, lezioni Metodo Feldenkrais®; gestisce lo Spazio Performatico ed Espositivo (SPE). Una particolare attenzione è dedicata infine alle attività culturali per bambini e ragazzi, con rassegne teatrali, laboratori e campi estivi. www.delloscompiglio. org

—

Biglietti adulti: euro 7,00 | bambini 3-12 anni e over 65: euro 5,00 – Prenotazione obbligatoria

La replica delle ore 17.00 verrà eseguita solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti

—

Informazioni

Per quanto riguarda le norme anti-Covid saranno rispettate le disposizioni in atto allo svolgimento dello spettacolo. Si ricorda che dal 10 gennaio 2022, ai sensi del D.L. 221/2021, per accedere alle aree espositive ed in generale ad ogni altra attività culturale sarà necessario poter esibire il Green Pass RAFFORZATO (avvenuta vaccinazione o avvenuta guarigione) ai sensi del D.L. 172/2021. Inoltre per assistere agli spettacoli teatrali (sia all’aperto che al chiuso) è necessario l’utilizzo delle mascherine FFP2.

—

Info e prenotazioni: biglietteria SPE – 0583971125 biglietteria SPE – 0583971125 biglietteria@delloscompiglio. org

Addetta stampa Ass.ne Culturale Dello Scompiglio