nella piana due incidenti stradali i feriti al san luca

Due interventi della mattinata ma con codici rossi da dinamica (c’erano stati interventi più rilevanti su altri territori).

Chiamata delle ore 10 per apecar che si è ribaltato in via Piaggiori (all’altezza del civico 61) a Segromigno in Piano. Alla guida c’era una donna di 80 anni che ha riportato escoriazioni e contusioni ma è sempre stata cosciente ed è stata portata in ospedale a Lucca – in codice rosso da dinamica – da INDIA (ambulanza con infermiere) di Lucca; intervenuti anche Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Inoltre, chiamata delle 11.54 per scontro auto-motorino in via Pesciatina (all’altezza del civico 162): un ragazzo di 23 anni, che era alla guida del motorino, ha riportato politrauma ma è sempre stato cosciente ed è sempre stato cosciente ed è stato portato – anche in questo caso da INDIA e sempre in codice rosso da dinamica – all’ospedale San Luca