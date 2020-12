Nella notte di magia, l’Anno Vecchio scappa via.”

Per i popoli antichi di tradizione orale, la parola non era solo un modo per esprimere un pensiero, ma era un mezzo ”potente” con cui si poteva raggiungere lo stesso effetto di un’arma o uno strumento.

E’ su questa potenza della parola che sono basate le maledizioni e gli AUGURI : si credeva che parole formulate per far ricadere su una persona il male o il bene potevano influire sul destino di una vita, lo abbiamo letto anche in tante favole….

Per questo gli auguri per l’Anno Nuovo sono molto importanti e altamente propiziatori di fortuna, tanto che fino a non molto tempo fa c’era l’usanza di mandare i bambini a “portare il Buon Anno” di casa in casa nei propri dintorni ,ricevendone dolci o soldini, che nessuno rifiutava di concedere per non averne in cambio “brutte parole”.