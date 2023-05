Nella Mente dei Ragazzi: navighiamo per la Salute su Internet

Incontro con lo psicologo Matteo Toscano del Gruppo Psyloga

Modera la dott.ssa Ilaria Cecconi

Mercoledì 31 maggio ore 15.00 Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Ingresso libero

Mercoledì 31 maggio, ore 15.00, nel Giardino d’inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, si parlerà delle conseguenze per i giovani sull’uso della Rete nella conferenza Nella Mente dei Ragazzi: navighiamo per la Salute su Internet a cura dello psicologo Matteo Toscano del Gruppo Psyloga, esperto in dipendenza da internet e comportamenti di uso della Rete. Sempre di più le Nuove Tecnologie, l’Intelligenza Artificiale, la realtà virtuale e aumentata, i Social Network e il loro uso entrano nelle nostre vite e nelle vite dei ragazzi, con possibilità, opportunità e rischi spesso inaspettati, dal punto di vista della salute. Quali comportamenti è meglio adottare? Quali evitare? L’incontro, che sarà caratterizzato da una metodologia formativa teorico-esperienziale- interattiva, sarà moderato dalla Dr. ssa Ilaria Cecconi, consigliera della Fondazione Villa Bertelli. Dedicato in particolar modo ai ragazzi, l’evento è aperto a tutta la cittadinanza. Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251