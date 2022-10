Nella giornata odierna sono 3 le ricerche di persone disperse in zona impervia mentre erano alla ricerca di funghi

Nella giornata odierna sono 3 le ricerche di persone disperse in zona impervia mentre erano alla ricerca di funghi, che i Vigili del fuoco del comando di Pistoia sono stati chiamati ad intervenire:

la prima avvenuta alle ore 14:50 zona Poggione nel comune di Pistoia,

la seconda avvenuta alle ore 16:50 Badia a Taona nel versante del comune di Pistoia,

interventi conclusi con il ritrovamento delle persone in buono stato di salute.

la terza ricerca attualmente in corso iniziata alle ore 18:20 sul Sentiero della Torraccia nel comune di Sambuca Pistoiese dove sono disperse un uomo e una donna. Sono in corso le procedure per localizzare le due persone che si trovano in luoghi diversi.

Attivate le squadre di terra dei Vigili del fuoco, le unità cinofile e il sistema Dedalo per la ricerca di segnali telefonici.