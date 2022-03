CAI LUCCA – Nella giornata di sabato alcuni nostri soci si sono uniti ai volontari del Gruppo Trekking Pegaso e al Gruppo Jurassic Bike per lavorare sul sentiero in Appennino. Nel nutrito gruppo di volontari era presente anche Stefania, una guida ambientale. I lavori sono proseguiti anche nella giornata di domenica grazie a due volontari che sono tornati per continuare l’opera del giorno precedente.

Nota: il sentiero 016, come indica lo 0 iniziale, non fa parte della sentieristica CAI ma è un sentiero dell’Unione dei Comuni della Mediavalle, cui spetterebbe la manutenzione. Per procedere con i lavori è stata quindi chiesta l’autorizzazione al Comune di Bagni di Lucca. Il tracciato, che collega Ponte a Gaio al Rifugio Casentini in località Ospedaletto, nella bellissima zona dell’Orrido di Botri, manca ancora però di una uniformità segnaletica, lo si trova talvolta segnato con il numero 016 e talvolta con la dicitura 16b.