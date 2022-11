nella Cattedrale di Lucca: ordinazione 6 diaconi permanenti alle ore 18 vestizione volontari misericordie alle ore 21

Venerdì 11 novembre San Martino di Tours, nella Cattedrale di Lucca: ordinazione 6 diaconi permanenti alle ore 18 vestizione volontari misericordie alle ore 21

Venerdì 11 novembre, ricorrenza liturgica di San Martino di Tours, nella cattedrale di Lucca alle ore 18, sarà celebrata una messa solenne presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti, con l’ordinazione di sei nuovi diaconi permanenti (si definiscono «permanenti» in quanto la loro ordinazione non è poi finalizzata al sacerdozio) che si metteranno a servizio delle comunità parrocchiali. Gli ordinandi sono: Fabio Boldrini (52 anni, di Bozzano, sposato, autista); Mirco Gemignani (61 anni, di Maggiano, sposato, dipendente pubblico); Luigi Luciani (52 anni, di Pieve Fosciana, sposato, perito elettrotecnico). Marco Messina (52 anni, di Lucca, sposato, impiegato d’azienda). Claudio Rossini (68 anni, di Guamo, sposato, pensionato). Antonio Tulipano (69 anni, di Borgo a Mozzano, sposato, pensionato). Inoltre, proprio nel giorno in cui si festeggia il santo titolare della cattedrale, San Martino, che da pochi anni è stato proclamato Patrono del volontariato in Italia, la sera alle ore 21 nella stessa chiesa si terrà, alla presenza dell’Arcivescovo, la vestizione solenne di alcune decine di confratelli e consorelle delle Confraternite di Misericordia della Lucchesia e della Versilia. Si tratta dell’approdo ufficiale di un percorso di formazione e preparazione al servizio che, per la prima volta, è stato proposto in collaborazione con la Diocesi stessa.