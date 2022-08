Nel video l’incontro fra la compagnia dell’Annunziata di Partigliano e la compagnia di San Rocco di Valdottavo,

https://www.facebook.com/100003272625888/videos/1750269065092164

Nel video l’incontro fra la compagnia dell’Annunziata di Partigliano e la compagnia di San Rocco di Valdottavo, con il bacio delle pale. Incontro che si ripete oramai dal diciassettesimo secolo, fra le due comunità. Quella di Partigliano aveva fatto voto di scendere ogni anno a Valdottavo, presso la chiesa che ricordava il santo per ringraziarlo di averla liberata dalla peste. Questa antichissima tradizione rischia però di scomparire. E’ difficile purtroppo rimpiazzare i portatori anziani di pale e lantenoni non più in grado di svolgere quel servizio.

Un appello ai giovani di buona volontà, che quando vogliono sanno fare grandi cose, per salvare una tradizione tanto cara ai nostri nonni e che è vecchia di quasi quattrocento anni.