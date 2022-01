La richiesta della società e del responsabile sanitario Adolfo Tambellini è stata prontamente accolta dal direttore di Zona Distretto Piana di Lucca Luigi Rossi, che ha definito l’iniziativa come “un’ottima occasione per sensibilizzare ulteriormente la popolazione ed in particolare gli Under 30, dando il giusto valore ai sacrifici che l’intera comunità ha compiuto negli ultimi due anni”.