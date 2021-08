Nel periodo dal 12 al 22 agosto, in occasione dello svolgimento della “Settimana del Commercio 2021”, le vie del centro cittadino saranno interessate dalle seguenti chiusure:

– dalle ore 18 alle ore 2 della notte, Piazza Umberto I, Via Farini (all’altezza del cinema Eden), Via Vittorio Emanuele e via Garibaldi saranno chiuse al traffico veicolare. Nello stesso orario il parcheggio non sarà consentito.

Domenica 15 Agosto la chiusura partirà dalle ore 14.

– dalle ore 19 alle ore 2 della notte Via Farini (all’altezza del nogozio Terranova) sarà chiusa al traffico veicolare. Nello stesso orario il parcheggio non sarà consentito.

– dalle ore 18.30 alle 2 della notte Piazza delle Erbe, piazzetta Olinto Dini e Via Castruccio saranno chiuse al traffico veicolare. Nello stesso orario il parcheggio non sarà consentito.

– giovedì 19 agosto il parcheggio di Via Garibaldi non sarà consentito dalle 15 alle 2 della notte.