Nel napoletano una donna è stata uccisa a calci e pugni da suo figlio

NAPOLI – Suo figlio, ubriaco, l’aveva aggredita, colpendola con calci e pugni. Questa mattina, a due settimane di distanza dall’episodio, la donna, una 76enne, è morta nell’ospedale del Mare di Napoli, dove era ricoverata.

I fatti risalgono allo scorso 17 ottobre. A Marigliano, in provincia di Napoli, un 48enne, il figlio della vittima, aveva colpito con calci e pugni sua madre e sua zia di 67 anni. La donna più anziana è morta per le gravi ferite riportate, mentre la 67enne è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale del Mare.