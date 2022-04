Sono stati qui predisposti #bus sostitutivi, con una programmazione che tiene conto di quanto già attuato in precedenti interruzioni e delle segnalazioni arrivate da parte dei pendolari.

I lavori di manutenzione straordinaria per la Lucca-Viareggio e la Porrettana hanno un valore di 17milioni complessivi, dei quali circa 10mln per la Lucca-Viareggio e gli altri per la Porrettana.