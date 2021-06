NEL MESE DI AGOSTO INIZIERANNO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI FOGNATURE E ACQUEDOTTO SUL VIALE EUROPA

NEL MESE DI AGOSTO INIZIERANNO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI FOGNATURE E ACQUEDOTTO SUL VIALE EUROPA

A luglio sarà realizzata la sistemazione di Via Don Emilio Angeli, viabilità alternativa durante i lavori

Dopo l’aggiudicazione definitiva dei lavori, inizieranno entro il mese di agosto gli importanti interventi di Acque Spa per la realizzazione della condotta fognaria sul Viale Europa. L’intervento si sviluppa lungo un tracciato di 10.247 metri e va da viale Europa all’incrocio con via della Chiesa di Marlia fino a via Nuova di Paganico. Contestualmente a questo intervento partiranno anche i lavori di scavo per la realizzazione del famoso ‘Tubone 2’ grazie ai quali la rete dell’acquedotto sarà estesa su tutto il viale Europa. L’intervento nel suo complesso conta su un investimento di 14 milioni di euro e complessivamente durerà quasi 2 anni (22 mesi). Per quanto riguarda, specificatamente, i lavori su viale Europa, l’impegno dell’amministrazione Menesini e di Acque Spa è di riuscire a terminare i lavori entro 8 mesi dall’apertura dei cantieri. Inoltre, il cantiere sarà mobile, in modo da fare, nelle ore diurne (6-22), un senso unico in un tratto alla volta, da nord (via del Brennero) verso sud (via Pesciatina). Nelle ore notturne, (22-6), invece, viale Europa sarà nel tratto interessato totalmente chiuso.

Nel mese di luglio intanto Acque spa effettuerà la sistemazione di via Don Emilio Angeli, una delle principali viabilità alternative che saranno utilizzate durante i lavori e che sarà completamente riasfaltata, insieme alle altre strade alternative, una volta che questi saranno terminati.

“Siamo davvero soddisfatti di essere prossimi alla partenza di un intervento così conistente e atteso da oltre 30 anni che porterà un cambiamento epocale per la fruizione di servizi essenziali in un’area così importante del nostro territorio – afferma l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo – . Con questi lavori andremo a risolvere gli affanni della fognatura di Lammari, Segromigno e Camigliano e le problematiche di subsidenza di Paganico e delle altre frazioni centrali del territorio. Oltre ai lavori di fognatura partiranno infatti, contestualmente, quelli per la realizzazione del famoso ‘Tubone 2’. In questo modo andremo a estendere la rete dell’acquedotto su tutto viale Europa. Per accelerare al massimo i lavori che stimiamo per viale Europa avranno la durata di 8 mesi la ditta incaricata lavorerà 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Per 8 mesi, quindi, dovremo collaborare tutti insieme per far funzionare il traffico dei mezzi pesanti sulle viabilità alternative e per attenuare al massimo gli inevitabili disagi”.

Nel dettaglio, la circolazione dei mezzi pesanti nell’orario diurno:Primo tratto: realizzazione per i Tir, dalle 6 alle 22, di un senso unico in direzione sud su viale Europa dall’incrocio fra via dei Bocchi e via Pesciatina. I Tir per viaggiare in direzione nord, avranno un percorso obbligato in via Pesciatina fino alla rotonda di Zone e da lì percorrere lo stradone di Segromigno, poi via Nuova, via delle Ville e via Villa Fontana per tornare su viale Europa.

Secondo tratto: realizzazione per i Tir, dalle 6 alle 22, di un senso unico in direzione sud su viale Europa dall’incrocio fra via dei Bocchi e via delle Ville. I Tir per viaggiare in direzione nord, avranno un percorso obbligato in via Pesciatina fino alla rotonda di Zone e da lì percorrere lo stradone di Segromigno, poi via Nuova, via delle Ville e via Villa Fontana per tornare su viale Europa.

Terzo tratto: realizzazione per i Tir, dalle 6 alle 22, di un senso unico in direzione sud su viale Europa dall’incrocio fra via delle Ville e via Masini. I Tir per viaggiare in direzione nord, avranno un percorso obbligato in via Pesciatina fino alla rotonda di Zone e da lì percorrere lo stradone di Segromigno, poi via Nuova, via delle Ville e via Villa Fontana per tornare su viale Europa.

Poi il cantiere si sposterà su viale Europa, nel tratto tra via della Chiesa e via del Monumento per circa 10 giorni.



Per quanto riguarda l’orario notturno, essendo viale Europa totalmente chiuso nel tratto interessato dai lavori, i Tir seguiranno altri percorsi già stabiliti dalla polizia municipale insieme all’amministrazione ed Acque Spa. Dagli studi i Tir in circolazione nelle ore notturne sono pochi.