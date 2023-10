Nel Campionato italiano assoluto di società (Cds) di corsa, il team femminile del Gs Lammari conquista, al termine delle previste tre prove, un magnifico bronzo nazionale.

A Telese Terme (Benevento), domenica scorsa 15 ottobre, infatti si sono chiusi i cds su strada 2023 e i colori amaranto lammaresi terminano con un ottimo terzo posto, grazie alle grandi e determinate performance delle sue atlete in cui ognuna ha dato il massimo contribuendo così a raggiungere questo nuovo superbo risultato, restando così tra le prime tre squadre italiane, anche se non sono riuscite a bissare il titolo dello scorso anno. Le nostre campionesse uscenti hanno chiuso con il punteggio finale di 337 arrivando ad una manciata di punti dalla seconda piazza delle emiliane della Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera (353), mentre il titolo è andato alle napoletane del Caivano Runners (502 punti) e comunque il Lammari chiude come prima squadra della Toscana.

Nella terza ed ultima gara della mezza maratona appunbto di Telese, la società della lucchesia guidata dal presidente Pietro Dinelli, dove tra l’altro ha chiuso la gara come società al secondo posto dietro Caivano, le quattro atlete lammaresi che hanno portato i punti necessari per la classifica sono state: Benedetta Coliva che ha tagliato il traguardo al 9° posto assoluto e salendo pure lei sul terzo gradino del podio nella categoria Promesse quindi un bronzo nel campionato italiano di mezza maratona, 17° Federica Proietti, 26° Claudia Dardini e 32° Elena Flavia Teacu. Nel contesto generale hanno portato il Gs Lammari al bronzo nazionale anche le amaranto, che hanno partecipato in primavera alla prima prova dei 10000 in pista e nella seconda prova i 10km su strada a Pescara: la capitana Denise Cavallini, Lucy Mwende, Federica Setti e Sara Orsi.

Inoltre il ds Giorgio Meniconi ricorda che ci sono state ottime prestazioni in varie gare regionali con le partecipazioni di: Claudia Marzi, Sara Colzi, Elena Martignani, Romina Sedoni e Claudia Marietta.

I dirigenti del Gs. Lammari desiderano ringraziare pubblicamente tutte le “lammarine” per l’impegno e l’attaccamento alla squadra, proprio nello spirito societario “Insieme si può !”.