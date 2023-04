‘NEL 2024 CANDIDEREMO PIETRASANTA A CAPITALE DELL’ARTE CONTEMPORANEA’

IL SINDACO ALBERTO STEFANO GIOVANNETTI -‘NEL 2024 CANDIDEREMO PIETRASANTA A CAPITALE DELL’ARTE CONTEMPORANEA’

‘Nel 2024 candideremo la città a Capitale annuale dell’arte

contemporanea’.

Ad annunciarlo e’ il sindaco di Pietrasanta Alberto Stefano Giovannetti,

in corsa per il il secondo mandato amministrativo.

Proprio nei giorni scorsi infatti il Ministro della Cultura Gennaro

Sangiuliano ha anticipato che dall’anno prossimo accanto alla capitale

del libro e della cultura verrà istituita la Capitale Annuale dell’Arte

Contemporanea, con la possibilità per le città di presentare progetti

per ospitare momenti di esposizione ma anche di creazione dell’arte

contemporanea.

Giovannetti ha già dato indicazioni perché vengano acquisite tutte le

informazioni circa i requisiti per presentare la candidatura.

‘Per la città di Pietrasanta _evidenzia _ poter concorrere è

un’occasione imperdibile per raccogliere tutto il possibile interesse

attorno alla nostra centenaria filiera artigianale e artistica che ci ha

reso famosi in tutto il modo. Il ministro ha già indicato in una

dimensione di città medio piccole quelle tra le quali verrà individuata

la prescelta. Crediamo di avere tutte le caratteristiche per poter fare

bene e prepareremo un dossier ricco di proposte con un forte richiamo

alla realtà artistica del territorio con la sua forte eredità culturale

ed artigianale che vogliamo sia una leva per proiettare con forza

l’immagine di Pietrasanta a livello mondiale’’.

Il sindaco Giovannetti ha tra l’altro già inserito nel programma

elettorale questa opportunità.

‘’Non a caso – evidenzia – presentiamo nella nostra lista esponenti di

comprovata esperienza anche in ambito internazionale nel mondo

dell’arte, della cultura e dello spettacolo come Marcello Castiglioni e

altri candidati, proprio con lo scopo di pianificare progetti ed

iniziative artistico culturali volte alla riscoperta e alla

valorizzazione delle maestranze artigiane e degli artisti presenti sul

nostro territorio’’.