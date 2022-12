“Nel 2019 ci davano dei matti. Oggi anche il Comune di Lucca chiede le modifiche al tracciato dell’Anas”

“In questi anni da amministratore mi è capitato spesso di prendere posizioni che sembravano isolate e da matti, per poi vedere che – piano piano – diventavano la posizione dei più.

Ed ecco che oggi questo è successo anche sul progetto degli assi viari redatto da Anas. Un progetto che sia nella stesura preliminare (2014), sia in quella definitiva ma non ancora approvata (2019) ha totalmente ignorato le indicazioni provenienti dall’inchiesta pubblica fatta dalla Provincia prima che io ne diventassi presidente, e pertanto ho ritenuto tale progetto inaccettabile per il territorio e la comunità.

Da Capannori non ci siamo limitati a dire che non andava bene, abbiamo anche presentato nei tempi richiesti da Anas le osservazioni al progetto, che prevedono delle importanti modifiche al tracciato, indispensabili perché l’opera sgravi davvero i centri abitati e la circonvallazione di Lucca dal traffico, e perché rispettino l’ambiente, rendendolo più sostenibile, e la qualità della vita dei cittadini coinvolti.

Ci era stato detto che le modifiche da noi proposte, nel 2019, erano irrealizzabili e ci avrebbero fatto perdere il finanziamento.

Oggi – alle soglie del 2023 – il finanziamento non è perso e una modifica (non usare la via Domenico Chelini come asse viario) è stata accolta.

Ripartiamo da qui. Cioè dal fatto che il progetto può essere modificato e che se anche il Comune di Lucca – come annunciato – chiederà ad Anas modifiche, potremmo finalmente riuscire a farci ascoltare dai livelli romani che, finora, non hanno mai risposto alla richiesta di un incontro.

Come presidente di Provincia ho chiesto un incontro ai diversi Ministri che si sono susseguiti. Anas e commissario erano stati invitati anche al Consiglio comunale di Lucca e non si sono presentati.

In questi ultimi anni la Regione Toscana, grazie all’assessore Stefano Beccelli, dialoga con con Anas ed infatti la modifica al progetto relativa alla via Domenico Chelini è stata accolta.

Adesso bisogna fare altrettanto con gli altri punti, ed il fatto che Capannori e Lucca siano alleate sulle richieste apre un nuovo scenario che bisogna vedere positivamente a tutti i livelli.

Sentir dire ancora oggi che l’opera va fatta così com’è in barba al territorio e alle persone è agghiacciante: è un approccio da vecchia politica.

Gli assi viari non sono una questione ideologica, né personale.

Quando si rappresenta una grande comunità bisogna saper fare sintesi e, soprattutto, saper far sentire la nostra voce ai livelli più alti.

Non si dice “sì” ad Anas perché Anas. Anas è incaricata di fare un’opera che deve risolvere i problemi, e questo è possibile soltanto dialogando con gli Enti Locali. Quello che scegliamo oggi inciderà sul territorio per i prossimi secoli.

Abbiamo il dovere di fare la cosa giusta. Lavoriamoci tutti insieme”.

Luca Menesini

Presidente della Provincia di Lucca e Sindaco di Capannori