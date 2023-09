“Negrita – Il Rock è libertà”.

Edito da Il Leccio, è appena uscito (da martedì 19 settembre in libreria) "Negrita – Il

Rock è libertà".

Non una biografia della band, semmai un diario musicale che l’autore, Alessandro Pa-

gliai, ha realizzato anche con la collaborazione di fan e apprezzati vip.

Il racconto si snoda seguendo la produzione discografica del gruppo, quasi 30 anni di

carriera, in un percorso che parte dalla Toscana (Arezzo soprattutto ma anche Siena)

e poi fa il giro del mondo.

Sono tantissimi, un centinaio, i personaggi famosi che hanno partecipato in esclusiva

a questa pubblicazione (alcuni nomi: Aldo, Giovanni e Giacomo; Paolo Belli, Alessandro

Borghese, Francesco De Gregori, Teresa De Sio, Pierluigi Diaco, Giusy Ferreri, Eugenio

Finardi, il sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli; il governatore della Toscana, Eugenio

Giani; Il Cile, Marlene Kuntz, Daniele Marmi, Simona Molinari, Ted Neeley, Ringo, Roy Paci,

Enrico Ruggeri, Pino Strabioli, Gianmarco Tognazzi) per celebrare una delle rock band

più longeve e originali del panorama nazionale.

Per tutte le info sul libro (250 pagine, arricchito da una carrellata di foto anche "data-

te")

