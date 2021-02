Coronavirus: Negli ultimi tre giorni, in Toscana, abbiamo sempre superato quota 700 nuovi positivi.

La percentuale dei nuovi positivi, calcolata sulle prime diagnosi, è del 9%.

Anche in provincia di Lucca abbiamo registrato un brusco aumento, siamo passati da circa 30 nuovi positivi al giorno a oltre 70 (oggi siamo sulla quarantina).

Il comune di Chiusi, in provincia di Siena, ha registrato la presenza di una variante del virus (è scoppiato un focolaio in un asilo nido) più aggressiva e contagiosa, quindi lì è stata istituita una mini-zona rossa fino al 14 febbraio.

È evidente che il Covid è tornato a girare di più in Toscana: dobbiamo quindi essere più prudenti e attenti a seguire le regole anti-contagio.

Non faccio il pessimista (non lo sono per natura), né voglio che le persone si chiudano in casa. Voglio che siamo tutti responsabili e teniamo comportamenti che tutelano noi stessi, gli altri e la salute pubblica.

Da questo punto di vista sottolineo un aspetto che purtroppo il Governo ha sempre evidenziato poco: aprite le finestre per fare il ricambio d’aria.

Sempre più studi dimostrano quanto sia importante il ricambio d’aria per contenere la diffusione del Covid.

Siamo in inverno: non ce ne accorgiamo ma passiamo ore chiusi in stanze con altri. Ecco, ogni mezz’ora circa apriamo una finestra per cambiare l’aria. Basta 5 minuti, la sala non si raffredda e noi stiamo in un ambiente più sicuro.

Mi raccomando, passate parola, perché purtroppo questo aspetto non viene sottolineato come merita.

Non uno contro l’altro, ma tutti contro il virus.

Forza!