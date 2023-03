‘Ndrangheta e stragi, ergastolo per Graviano e Filippone

‘Ndrangheta e stragi, ergastolo per Graviano e Filippone

Ergastolo per Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone.

È il verdetto emesso al termine della camera di consiglio, iniziata stamattina, dalla Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, a conclusione del processo ‘Ndrangheta stragista.

Confermata dunque, anche in appello, la sentenza di primo grado emessa dalla Corte d’Assise nel luglio 2020. Nelle settimane scorse, durante la requisitoria, il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo aveva chiesto la condanna all’ergastolo per entrambi gli imputati.

Dopo due anni di udienze, quindi, si è concluso il processo ‘Ndrangheta Stragista che ha visto condannati all’ergastolo gli imputati. I giudici della corte d’appello di Reggio Calabria hanno condannato al carcere a vita il boss di Brancaccio Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone, espressione della cosca Piromalli. Confermata la condanna già sentenziata in primo grado. Il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, applicato alla Procura generale, ha visto confermare la sua richiesta.

Entrambi gli imputati sono stati condannati con l’accusa di essere i mandanti del duplice omicidio dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, consumato il 18 gennaio 1994 sull’autostrada, all’altezza dello svincolo di Scilla. Secondo la Dda, quel delitto e altri due agguati avvenuti a Reggio Calabria ai danni di altrettante pattuglie dei carabinieri rientrano nelle cosiddette stragi continentali, in quella strategia stragista messa in atto da Cosa nostra e ‘Ndrangheta nella prima metà degli anni ’90.

Come confermato dal procuratore Lombardo e dall’avvocato delle parti civili Antonio Ingroia, adesso si apriranno nuovi scenari perché «ci sono altre figure» che dovranno rispondere per le stragi di quel periodo terribile della storia d’Italia.

Le condanne in primo grado all’ergastolo dei due imputati hanno dimostrato la partecipazione della ‘Ndrangheta a quella terribile stagione di sangue e bombe, inserite all’interno di un piano politico eversivo ben preciso. «Le stragi e gli omicidi che sono avvenuti, non sono fatti vecchi. Quei fatti, incasellati in una determinata logica criminale, spiegano il crimine organizzato che viviamo oggi, sulla nostra pelle. Un crimine organizzato che si evolve e che abbandona alcune caratteristiche per abbracciarne altre. Ma in un processo evolutivo che non si interrompe» ha detto Lombardo del corso della sua requisitoria condivisa dalla Corte d’appello con la decisione odierna.