Navette LAM gratuite per tutti i weekend di dicembre: l’iniziativa dell’amministrazione per favorire il flusso verso il centro storico

L’assessore Santini:”L’incentivazione di una mobilità sostenibile si sposa con la promozione dell’economia territoriale: un servizio straordinario per i cittadini”

L’amministrazione comunale, con il fine di incentivare iniziative a favore della mobilità sostenibile e promuovere parallelamente l’economia ed il territorio nel periodo delle festività, ha deliberato che per tutti i sabati, le domeniche di dicembre e per l’Immacolata Concezione, tutte le navette LAM saranno gratuite a partire dalle ore 15 fino a fine esercizio. Un’azione, in concerto con Autolinee Toscana, volta a favorire il flusso verso il centro storico di cittadini e visitatori, che potranno così comodamente usufruire dei grandi parcheggi gratuiti fuori dalla città.

Il provvedimento interessa infatti tutte le LAM del servizio veloce che attraversano il centro storico: linea blu (ospedale S.Luca – v.le Cadorna – stazione fs – via del Peso – p.za Napoleone – Sarzanese – S.Angelo/Nave); linea rossa (San Vito – Via Gianni – p.za Santa Maria – Stellario – Peso – stazione fs – Chiasso/San Concordio); linea verde (Tagliate – San Salvatore – Napoleone – via del Peso – stazione fs). I giorni gratuiti (a partire dalle ore 15) saranno quindi: 2/3, 8/9/10, 16/17, 23/24, 30/31 dicembre.

“Con questa iniziativa – dichiara l’assessore con delega alla mobilità, Remo Santini – si intende promuovere il trasporto pubblico urbano, favorendo inoltre il flusso dei cittadini in centro storico e di conseguenza l’economia delle attività commerciali, in questo periodo caratterizzato dai numerosi eventi di aggregazione di Lucca Magico Natale. Con la collaborazione di Autolinee Toscana forniremo così ai cittadini un servizio straordinario, che eviterà ogni tipo di disagio legato ai parcheggi e consentirà di raggiungere il centro storico gratuitamente e in pochi minuti da ogni parte della città”.