Naufragio sul lago Maggiore, skipper indagato per omicidio e naufragio: i dubbi sulla sicurezza a bordo e gli alert sul meteo

Ci sarebbe stato un passaggio frenetico di informazioni tra gli addetti ai lavori per rientrare il prima possibile poco prima del naufragio. Un avviso che il titolare dell’house boat potrebbe anche non aver avuto il tempo di seguire.

È comunque indagato per naufragio e omicidio colposo Carlo Carminati, titolare della “Love lake” e proprietario della barca turistica che domenica scorsa è naufragata nel Lago Maggiore provocando la morte di quattro persone. Gli inquirenti dovranno ora accertare se lo skipper 53enne abbia rispettato le norme di navigazione e considerato eventuali allerta meteo che potessero mettere a rischio l’house boat e la sicurezza dei passeggeri a bordo. Pare che l’imbarcazione fosse autorizzata ad un massimo di posti, come tutte del resto e che i posti registrati fossero 15, otto in meno rispetto ai 23 prenotati. Ma sembra che alcuni dei gitanti, quasi tutti appartenenti ai servizi segreti italiani e israeliani, avessero rinunciato. Resta comunque da stabilire se ci sia una discrepanza tra posti ammessi e quante persone fossero sulla barca al momento del naufragio. E quindi anche se i salvagente a bordo fossero in numero pari rispetto alle persone imbarcate.

Alle 17.30 di Domenica 28 Maggio è emerso che sulle chat tra i gestori dei cantieri-porto si sia diffuso un tam-tam con un invito chiaro a rientrare rapidamente, navigando sotto costa per attraccare al più presto. Un avvertimento che Carminati potrebbe non aver visto o avuto il tempo di seguire, e se fosse consapevole che la conformazione della sua house boat, su cui viveva, non poteva affrontare ondate forti e improvvise, come quelle che lo avrebbero fatto naufragare.