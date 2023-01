NATI PER LEGGERE, PRIMO APPUNTAMENTO DELL’ANNO DEDICATO AI BAMBINI DAGLI ZERO AI TRE ANNI

Altopascio, 10 gennaio 2022 – Anno nuovo, riprendono le letture ad alta voce per i bambini di Altopascio. Sabato 14 gennaio, infatti, l’appuntamento è alla Biblioteca comunale “A. Carrara” con i volontari di Nati per leggere per una mattinata di favole e storie fantastiche dedicate ai bambini da 0 a 3 anni e alle loro famiglie.

Un tuffo nella magia alla ricerca di mondi lontani e vicende immaginarie che, grazie all’estro dei lettori volontari, coinvolgerà grandi e piccoli.

Due le sessioni previste: la prima, dalle 10 alle 11, sarà dedicata ai bambini da 0 a 2 anni, mentre la seconda, dalle 11 alle 12, è prevista per i bambini dai 2 ai 3 anni.

L’obiettivo delle iniziative di Nati per leggere è quello di trasmettere l’amore e la passione per i libri fin da piccolissimi, addirittura fin da quando sono neonati.

L’iniziativa è gratuita, ma per partecipare è obbligatorio iscriversi inviando un’email a crescerelettori@comune. altopascio.lu.it indicando nome, cognome, data di nascita del bambino e numero di telefono.