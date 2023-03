NATI PER LEGGERE: NUOVO APPUNTAMENTO DI LETTURE AD ALTA VOCE PER I PIÙ PICCOLI

Altopascio, 20 marzo 2023 – Torna l’appuntamento per i più piccoli con “Nati per leggere“: sabato 25 marzo, alla Biblioteca comunale “A. Carrara” di Altopascio, si terrà una mattinata all’insegna della lettura e della scoperta di favole, avventure e mondi incantati.

L’incontro, a cura dei volontari di “Nati per Leggere”, è destinato ai bambini fino ai tre anni e la mattinata sarà divisa in due fasce orarie: dalle 10 alle 11 la lettura sarà dedicata ai piccoli da zero a due anni mentre, dalle 11 alle 12, l’appuntamento è per i bambini da due a tre anni.

Questi appuntamenti permettono ai futuri lettori, accompagnati dalle loro famiglie, di immergersi nel fantastico mondo della lettura e di scoprire il valore autentico dei libri.

L’iniziativa è gratuita, ma per partecipare è obbligatorio iscriversi inviando un’email a crescerelettori@comune. altopascio.lu.it indicando nome, cognome, data di nascita del bambino e numero di telefono.