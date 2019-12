Nati per leggere edizione Natale Appuntamento a Villa Gori (Stiava) sabato 21 ore 10.30

Nati per leggere edizione Natale Appuntamento a Villa Gori (Stiava) sabato 21 ore 10.30

MASSAROSA – Le fiabe di Natale per i più piccoli. Sabato 21 dicembre edizione straordinaria di Nati per Leggere: alle ore 10,30 lettura speciale in occasione del Natale alla biblioteca comunale presso il centro cultuarle “Villa Gori” di Stiava.

Apprendere la lettura attraverso un gesto d’amore: un adulto che legge una storia. Lo scopo di Nati Per Leggere è tutelare il diritto di un bambino ad essere protetto non solo dalla malattia e dalla violenza, ma anche dalla mancanza di adeguate occasioni di sviluppo affettivo e cognitivo. Promuovere la lettura a voce alta significa aiutare gli adulti intorno ai bambini ad avvicinarsi ad un aspetto relazionale in un modo totalmente diverso. La voce di mamma, papà, del maestro ha un valore affettivo insostituibile che genera nel bambino un senso di protezione stimolando la sua autostima poiché niente come il piacere di condividere aiuta a comprendere prima di leggere.