Natale di Luce a BargaLa Natività di Luca Della Robbia illumina la facciata del Duomo 23 dicembre – 6 gennaioIn occasione delle festività natalizie, con il patrocinio e la supervisione artistica di Contempla-zioni, il Duomo di Barga diventa palcoscenico delle robbiane, terrecotte invetriate che hannoriscosso un grandissimo successo per la commistione tra pittura e scultura e per la straordina-ria resistenza nel tempo agli agenti atmosferici. Capolavori con la stessa forza espressiva delleopere contemporanee di altri grandi artisti come Donatello, Verrocchio e Filippo Lippi.La “Natività”, attribuita a Luca Della Robbia (1509), continuerà ad illuminare la facciata delDuomo di Barga per tutto il periodo natalizio. La gioia degli angeli musicanti e dei cherubini checircondano Gesù bambino nel presepio oltrepassa le mura del convento di San Francesco peremozionare tutti coloro che verranno ad ammirarla a Barga. In un periodo storico particolare come quello che stiamo vivendo, che vede chiusi al pubblico iluoghi d’interesse artistico, sono le opere d’arte dunque a uscire e raggiungere gli occhi e il cuo-re di tutti noi per diventare dei fari che ricordano l’immortalità e la bellezza dell’arte. E la Nati-vità di Luca Della Robbia porta avanti questa sorta di missione non soltanto per coloro che nesono appassionati ma per chiunque si fermi ad osservarla.Arte, tradizione e spiritualità si fondono così per creare una installazione che unisce le modernetecnologie all’arte dei maestri del cinquecento. Come diceva Vasari, Luca Della Robbia «faceva l’opere di terra quasi eterne». È quindi questal’occasione per poter incontrare un’arte senza tempo. Sulle pagine Instagram e Facebook di Contemplazioni, è possibile seguire e scoprire tutto ciòche riguarda l’iniziativa organizzata dal Comune di Barga con la collaborazione della Proposi-tura S. Cristoforo in Barga e del Coordinamento gruppi Presepe Vivente.