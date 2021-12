‘NATALE CON LE BOTTEGHE’: NEL MESE DI DICEMBRE LA ‘SPESA SOSPESA’

‘NATALE CON LE BOTTEGHE’: NEL MESE DI DICEMBRE LA ‘SPESA SOSPESA’ REALIZZATA NEI NEGOZI DELLA RETE ‘LA MI’ BOTTEGA’ SARA’ DONATA ALLE MENSE DI MARLIA E SEGROMIGNO IN MONTE

Si chiama ‘Natale con le botteghe’ l’iniziativa promossa dal Comune di Capannori nell’ambito del progetto La mi’ bottega con la collaborazione di Caritas diocesana di Lucca, grazie alla quale per il mese di dicembre le donazioni fatte dai cittadini con la ‘spesa sospesa’ presso i negozi della rete di prossimità, saranno destinate alle mense di Marlia e Segromigno in Monte per realizzare pasti da destinare alle persone che si trovano in situazioni di difficoltà.

‘In occasione delle festività natalizie abbiamo pensato di realizzare questa iniziativa per rafforzare il senso di comunità e di solidarietà nei confronti di persone e famiglie che vivono momenti di difficoltà e che usufruiscono delle mense di solidarietà del territorio.– spiega l’assessore al commercio, Serena Frediani -. I cittadini avranno l’occasione di aiutare concretamente chi ha più bisogno sapendo che il loro bel gesto di solidarietà andrà a favore di persone che vivono vicino a loro. Anche in questa occasione le botteghe di vicinato svolgono un ruolo importante di prossimità nei confronti della collettività’.

Ecco quali sono le botteghe dove è possibile fare la spesa sospesa: Frutta e verdura Lencioni Stefania, via dei Bocchi, 349 -Segromigno in Piano; Macelleria Lencioni Daniele, via dei Bocchi, 349 – Segromigno in Piano; Fratelli Masini, viale Europa, 83- Lammari; Bar alimentari da Dome, via Lombarda 286- Lammari; macelleria e gastronomia Masini Giampaolo, via Lombarda, 166- Lammari; Panificio Pardini, via Lombarda 249- Lammari; macelleria e gastronomia Lencioni Angelo, via Lombarda, 175 -Lammari; Minimarket Souaba Hamid,via nuova di Camigliano- Camigliano; Alimentari Carmignani Francesca, via dello Stradone di Camigliano, 182- Camigliano; Minimarket Sigma, via Piaggiori Basso, 77-Segromigno in Monte; Ingro Ca.ri.co, via del Fanuccio, 79 – Marlia; macelleria Menesni, via delle Ville, 305-S.Colombano; Gelomarket, via Liliano Poalinelli- Marlia; Cooperativa Agricola di consumo di Guamo, via di Sottomonte, 92- Guamo; Norcineria Giometti & C., via di Sottomonte, 221- Massa Macinaia; Frantoio Sociale del Compitese, via di Tiglio, 609A-Pieve di Compito.