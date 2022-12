Natale all’Orto: sabato 10 dicembre un laboratorio dedicato ai bambini per imparare a costruire mangiatoie per gli uccelli dei giardini

Natale all’Orto: sabato 10 dicembre un laboratorio dedicato ai bambini per imparare a costruire mangiatoie per gli uccelli dei giardini

Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria su piattaforma di booking e ticketing online del Comune di Lucca.

Si chiama Natale all’Orto ed è l’iniziativa che l’Orto Botanico organizza insieme a A.Di.P.A. il 10 dicembre prossimo, per insegnare ai bambini a realizzare mangiatoie per gli uccelli che frequentano i giardini.

L’appuntamento, consigliato per i minori che hanno fra 6 e 12 anni, si svolgerà al mattino (ore 10.45) e il pomeriggio (14.45): è prevista prima una breve visita all’Orto botanico a cui seguiranno i laboratori nella casermetta San Regolo. In caso di maltempo la parte nell’orto verrà annullata, mentre rimarranno confermati i laboratori al chiuso.

L’ingresso è previsto presso la casermetta San Regolo, dalle Mura Urbane, 10 minuti prima dell’inizio delle attività. I bambini dovranno essere accompagnati da un genitore o suo delegato (è ammesso per ogni bambino solo un adulto). E’ consigliato un abbigliamento comodo per esterno e interno e abiti non di pregio. Nei laboratori saranno utilizzati semi (lino, arachidi, sesamo, granaglie ecc.) e grassi vegetali (es. margarina). Per gli adulti è necessario compilare, firmare e consegnare in ingresso la Liberatoria di Responsabilità per minori che si trova on line sul sito dell’Orto (https://ortobotanicodilucca. it/natale-2022-laboratori-per- bambini/).

La partecipazione è gratuita e la prenotazione (solo per i minori) è obbligatoria, da effettuarsi fino a esaurimento posti su piattaforma di booking e ticketing online del Comune di Lucca.