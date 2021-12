Natale al Forte, gli eventi di questo fine settimana

Sabato 4 Dicembre

I Mercatini Natalizi vi aspettano per un fantastico shopping natalizio

dalle 10.00 alle 19.30

Piazza Garibaldi

Pista di Pattinaggio sul ghiaccio

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 23.00

Pineta Emilio Tarabella

Il Regno di Babbo Natale, vi aspetta per scrivere e imbucare le vostre letterine e per conoscere Babbo Natale in persona.

dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Fortino, Piazza Garibaldi.

Questo pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00 i bambini potranno partecipare al Laboratorio “Crea i tuoi addobbi”. E’ preferibile la prenotazione al n°334 7293442.

“Tre di Principesse”, un racconto per tutta la famiglia che porta in scena tre antiche e irresistibili fiabe italiane. Lo spettacolo è adatto a bambini dai 5 anni. E’ necessaria la prenotazione al n° 0584 7872451

ore 17.00

Villa Bertelli

Domenica 5 Dicembre

“Mercato del Forte-Edizione di Natale”

dalle 8.00 alle 13.30

Piazza Marconi

Mercatini Natalizi

Dalle 10.00 alle 19.30

Piazza Garibaldi

Pista di Pattinaggio sul ghiaccio

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.30

Pineta Emilio Tarabella

Il Regno di Babbo Natale, oltre a trascorrere momenti di gioco e divertimento insieme a Babbo Natale e alle sue aiutanti, dalle 15.30 alle 17.00 i bambini potranno partecipare al Laboratorio “Crea i tuoi addobbi”.E’ preferibile la prenotazione al n°334 7293442.

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Fortino, Piazza Garibaldi

“Aspettando Babbo Natale”, Babbo Natale arriva in Vaina alla Sagra della Contrada il Ponte.

Programma: dalle ore 13.00 sarà attivo l’asporto dei tordelli (prenotazione al n° 340 2329753),dalle ore 14.30 Festa con animazione per bambini e alle ore 17.00 arriva Babbo Natale! A seguire estrazione della lotteria di Natale e esibizione della Banda “La Marinara”

Dalle ore 13.00

Via Olmi, località Vaiana